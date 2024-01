Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.01.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Neuenstein/L1051: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Dienstagmorgen bei Neuenstein-Neufels. Eine 26-jährige Pkw-Lenkerin befuhr gegen 7.45 Uhr die Landesstraße 1051 von Neufels kommend in Richtung Kemmeten. An der Einmündung zur Landesstraße 1044 bog sie in diese links ab und übersah hierbei einen entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 17-Jährige wurde durch den Zusammenstoß über den Pkw geschleudert und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Liegen. Er musste mit schweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell