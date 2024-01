POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.01.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person bei einem Unfall am Montagabend bei Buchen. Gegen 17.30 Uhr war eine 41-Jährige mit ihrem VW auf der Landesstraße 582 in Richtung Eberstadt unterwegs, als sie ein entgegenkommender PKW-Lenker in einer leichten Rechtskurve schnitt und dessen Außenspiegel den Spiegel des VW touchierte. Der Unfallverursacher setzte danach seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Osterburken: Lkw auf Abwegen - Hoher Sachschaden

Am Montagmorgen machte sich in Osterburken ein Lkw selbstständig. Gegen 8.20 Uhr parkte ein 63-Jähriger seinen Lkw in der Straße "In den Weinbergen" und vergaß vermutlich, diesen gegen Wegrollen zu sichern. Als sich das Fahrzeug im Anschluss selbstständig an der abschüssigen Straße in Bewegung setzte, versuchte der 63-Jährige noch ins Führerhaus zu gelangen, um das Fahrzeug zu stoppen. Dies gelang allerdings nicht und der Lkw rollte gegen den Carport einer 56-Jährigen. Hierbei wurden der Carport sowie der darin abgestellte Pkw beschädigt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 70.000 Euro. Mosbach: Einbruch in Büro - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich am vergangenen Wochenende unberechtigt Zutritt zu Büroräumlichkeiten in Mosbach. Zwischen Samstagnachmittag, 14:30 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, gelangten der oder die Täter durch das Einwerfen eines Fensters ins Innere des Gebäudes in der Alten Neckarelzer Straße. Anschließend wurden mehrere Büros durchsucht und eine Geldkassette entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

