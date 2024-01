POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.01.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.01.2024

Eppingen-Mühlbach: Zigarettenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Zwei Männer brachen am Montagabend einen Zigarettenautomaten in Eppingen-Mühlbach auf. Gegen 23.35 Uhr machten sich die Unbekannten an der Maschine in der Sulzfelder Straße zu schaffen und entwendeten die Geldkassette und Zigaretten. Die Höhe des Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden an dem Automaten wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Ein Zeuge gab an, dass die beiden 20 bis 25 Jahre alten Männer in einem schwarzen Pkw geflüchtet sein sollen. Wer kann Angaben zum Geschehen oder den beiden Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07262 60950 an das Polizeirevier Eppingen.

Heilbronn-Sontheim: Einbruch in Schule - Wer hat etwas gesehen?

In den Weihnachtsferien verschaffte sich eine bisher unbekannte Person unberechtigt Zutritt zum Gelände einer Schule in Heilbronn-Sontheim. Zwischen dem 21. Dezember und dem 8. Januar betrat der Täter oder die Täterin das umzäunte Gartengrundstück im Hüttenäckerweg auf welchem sich der Schulgarten mit Hütten und Aufenthaltscontainern befindet. Anschließend wurden die Schlösser eines Holzverschlags und von zwei Containern gewaltsam geöffnet. Der oder die Unbekannte entwendete anschließend Bargeld im zweistelligen Eurobereich und den Akku einer Bohrmaschine. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zur Täterin oder dem Täter machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

A6/Bad Rappenau: Mann bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Am frühen Dienstagmorgen zog sich ein 38-Jähriger bei einem Unfall auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau lebensgefährliche Verletzungen zu. Gegen 4:45 Uhr war ein 51-Jähriger mit seinem Gespann zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Bad Rappenau unterwegs, als sein Anhänger aus unbekannter Ursache ins Schlingern geriet. Im weiteren Verlauf kam er mit seinem Ssangyong nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betonwand. Nach dem Unfall kam der Pkw quer auf dem Verzögerungsstreifen und der Anhänger gerade auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der 51-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, begann aber umgehend mit der Absicherung der Unfallstelle. Trotzdem nahm ein 38-Jähriger, der mit seinem Corsa in gleicher Richtung unterwegs war, den auf der Fahrbahn stehenden Anhänger vermutlich zu spät war und kollidierte mit diesem. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Corsa in seinem Fahrzeug eingeklemmt und nach der Bergung durch die Feuerwehr mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Im Rahmen der Bergungs- und Räumungsarbeiten musste die Autobahn 6 für mehrere Stunden voll gesperrt werden.

