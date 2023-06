Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Kellereinbruch - Täter lässt persönliche Gegenstände und mutmaßliches weiteres Diebesgut zurück

Heidelberg (ots)

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Felix-Wankel-Straße in Heidelberg-Rohrbach meldete am Samstag einen Einbruch in sein Kellerabteil.Der Einbruch müsse vermutlich zwischen dem 06.06. und 09.06.2023 passiert sein. Wie der Einbrecher in das Mehrfamilienhaus und anschließend in das abgeschlossene Kellerabteil kam, ist noch nicht bekannt. Aus dem Kellerabteil wurden nach Angaben des Anzeigenerstatters ein Reisekoffer, ein Geldbeutel mit Münzgeld in unbekannter Höhe und persönliche Dokumente entwendet. Ob aus weiteren Kellerabteilen etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Jedoch ließ der Dieb in dem Kellerabteil eine Jacke und einen Rucksack zurück, in dem sich die zunächst fehlenden persönlichen Dokumente des Bestohlenen befanden sowie mutmaßliches weiteres Diebesgut, darunter eine Kamera mit Objektiv und mehrere Schlüssel (siehe Fotos anbei).

Diese konnten bislang noch keinen weiteren Straftaten zugeordnet werden, weshalb die Ermittler des Polizeireviers Heidelberg-Süd Personen, die Gegenstände als ihr Eigentum erkennen oder Hinweise haben, zu welchen Gebäuden die Schlüssel gehören, bitten, sich unter der Tel.: 06221 3418-0 zu melden.

