POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.01.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim/B290: Mögliche Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Nachdem ein 51-jähriger Autofahrer am Freitag auf der Bundesstraße 290 aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr kam, sucht die Polizei Verkehrsteilnehmer, die durch dieses Fahrverhalten gefährdet wurden. Der Mann fuhr gegen 16.20 Uhr von Crailsheim in Richtung Bad Mergentheim. Etwa auf Höhe des Wildparks geriet er dann auf die Gegenfahrbahn, wodurch mehrere Fahrzeuge stark abbremsen mussten um einen Zusammenstoß zu verhindern. Auch im weiteren Verlauf fiel er durch eine unsichere Fahrweise auf. Der Mann und sein VW Sharan konnten schließlich in Igersheim einer polizeilichen Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnten keine Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum gewonnen werden. Verkehrsteilnehmer, welche durch das Fahrverhalten gefährdet oder geschädigt wurde, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Briefkasten durch Feuerwerksrakete beschädigt - Zeugen gesucht

Schwere Beschädigungen an einem Briefkasten in Bad Mergentheim sind die Folge eines Vorfalls am Montag, den 01.01.2024. Gegen 20.30 Uhr vernahm die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Münzgasse einen lauten Knall an der Haustür. Als sie nachschaute, stellte sie fest, dass der Rauchmelder im Hausflur ausgelöst hatte und der Briefkasten starke Beschädigungen aufwies. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten Unbekannte eine Feuerwerksrakete in den Briefkasten gesteckt, diese angezündet und sind dann geflüchtet. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Boxberg: Einbruch in Firma

Ein Schaden in Höhe von rund 90.000 Euro ist das Resultat eines Einbruchs in eine Firma in Boxberg in der Nacht von Freitag auf Samstag. Die unbekannten Täter verschafften sich im Zeitraum von 18 Uhr bis 12.45 Uhr am Folgetag gewaltsam Zutritt zu dem Gelände der Firma in der Straße "Zur Wasserscheide". Vom Gelände wurden mehrere Tonnen Messing entwendet, die vermutlich mit einem Lkw oder Kleintransporter abtransportiert wurden. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09343 62130 an den Polizeiposten Lauda-Königshofen zu wenden.

Lauda-Königshofen/B292: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Vermutlich aufgrund eines plötzlich aufgetretenen Reifenschadens verlor am Freitag eine 18-jährige Autofahrerin auf der Bundesstraße 292 bei Lauda- Königshofen die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Gegen 20.15 Uhr befuhr die BMW-Lenkerin die B292 in Richtung Sachsenflur, als sie zunächst nach links von der Fahrbahn abkam, dort mit einer Leitplanke kollidierte, ins Schleudern geriet und im Anschluss nochmals mit dem Heck mit der Leitplanke zusammenstieß. Alle drei Insassen des Fahrzeugs mussten mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Bad Mergentheim: Raubüberfall auf Arzneimittel- Lieferantin - Täterbeschreibung

Nach dem Überfall auf eine Lieferantin von Arzneimitteln vergangenen Donnerstag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5685699) wird nun ergänzend eine Täterbeschreibung veröffentlicht.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- ca. 1.75 m groß, etwas untersetzt - gebrochenes Deutsch, osteuropäischer Akzent - ca. Mitte / Ende 50 - schwarze Sweatjacke - schwarze Schuhe - schwarze Jacke - schwarze Skimütze / Maske - schwarze Handschuhe

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

