Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 08.01.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Nachdem am Freitag ein Ford in Kupferzell durch einen unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Die 37-jährige Besitzerin des Ford parkte diesen um 13.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der der Straße "Im Bild". Als sie gegen 14 Uhr zurückkam, stellte sie mehrere Beschädigungen an ihrem Pkw fest. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weißen SUV. Zeugen, die Angaben zu dessen Fahrzeugführer oder dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 98294 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Schöntal: Einbruch in Fischerhütte - Wer hat etwas gesehen?

Unbekannte verschafften sich am Jahresende gewaltsam Zutritt zu einer Fischerhütte in Schöntal und entwendeten mehrere Gegenstände. Der oder die Täter begaben sich im Zeitraum zwischen Freitag, 29.12.2023 und Sonntag 31.12.2023 zu der Hütte am See in der Nähe des Halsbergs. Neben Angelutensilien wurden unter anderem auch die Photovoltaikanlage, sowie die Dachrinnen der Hütte entfernt und abtransportiert. Der Wert des Diebesguts wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 98294.

Schöntal/Mulfingen/Dörzbach/Osterburken: Mehrere Zigarettenautomaten aufgebrochen

Durch Unbekannte wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag insgesamt vier Zigarettenautomaten in Schöntal und angrenzenden Gemeinden aufgebrochen. In Schöntal-Oberkessach, in der Unterkessacher Straße, in der Marienstraße in Mulfingen-Ailringen, in Osterburken-Bofsheim in der Rinschbachstraße sowie im Dörzbacher Mühlgartenweg machten sich die Täter an den Automaten zu schaffen und erbeuteten hieraus Bargeld und Zigaretten in bislang unbekannter Höhe. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Krautheim unter der Telefonnummer 06294 234.

