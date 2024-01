POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.01.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Ingelfingen: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht Nachdem in Ingelfingen-Criesbach ein VW Sharan durch Unbekannte beschädigt wurde, sucht die Polizei Zeugen. Der 34-jähriger Besitzer parkte das Fahrzeug am Dienstag um 22 Uhr vor seinem Haus in der Georg-Fahrenbach-Straße und deckte es mit einer ...

mehr