POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.01.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Bad Mergentheim: Überfall auf Arzneimittel-Lieferantin Am Donnerstagabend wurde gegen 17.00 Uhr eine Lieferantin von Arzneimitteln in Bad Mergentheim überfallen. Die Dame befand sich bei Kunden in der Danzinger Straße. Als diese wieder in ihren Ford Transit einstieg, öffnete ein in schwarz ...

mehr