POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.01.2024

Heilbronn (ots)

Widdern/Heilbronn: 29-Jähriger nach versuchtem Totschlag festgenommen

Ein 29-Jähriger wurde am Freitag, den 29. Dezember 2023, durch die Polizei festgenommen. Gegen 11 Uhr randalierte der Mann zunächst an der Wohnanschrift seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Widdern. Als er diese nicht antreffen konnte, begab er sich zu deren Elternhaus. Dort traf er auf die Mutter seiner ehemaligen Lebensgefährtin und griff diese mit einem Messer an. Als Angehörige des 29-Jährigen dazwischen gingen und ihn zurückhielten, gelang es der Angegriffenen, unverletzt zu den Nachbarn zu flüchten und die Polizei zu informieren. Der Tatverdächtige konnte wenig später durch Einsatzkräfte an seiner Wohnanschrift in Heilbronn festgenommen werden. Der 29-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn am 30. Dezember dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der Haftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ und diesen in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Heilbronn dauern an.

