Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.01.2024 mit Berichten aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Heilbronn und flüchtete anschließend. Ein 31-Jähriger hatte seinen Audi A7 am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr am Fahrbahnrand der Amsterdamer Straße abgestellt. Als er am nächsten Morgen gegen 10 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich bereits von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Sachbeschädigung an mehreren Pkw - Zeugen gesucht

In der Nacht vom 29.12.2023 auf den 30.12.2023 wurden zwischen 18.00 Uhr und 10.00 Uhr von bislang unbekannten Tätern zahlreiche Fahrzeuge in Heilbronn-Böckingen, Heilbronn-Kirchhausen, Heilbronn-Neckargartach und Heilbronn-Frankenbach besprüht. Betroffen waren überwiegend weiße Pkw, welche am Straßenrand geparkt waren. Die Fahrzeuge wurden mit rosa und schwarzer Farbe besprüht. Bislang gibt es 18 bekannte Fälle, deren Sachschaden auf etwa 30.000 Euro geschätzt wird. Aufgrund der Vorfälle in den verschiedenen Stadtteilen wird davon ausgegangen, dass die Täterschaft mit einem Fahrzeug unterwegs war. Über die Anzahl der Täter ist bislang nichts bekannt. Die Polizei sucht nun Zeugen der Vorfälle. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell