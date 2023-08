Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unter Drogen mit Streifenwagen kollidiert - Zwei Polizisten leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Am Sonntag, 27. August, gegen 3.59 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Goethestraße / Bismarckstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung der Polizei. Nach jetzigem Kenntnisstand missachtete ein 46-jähriger Hammer mit seinem VW Touran das Rotlicht einer Ampel und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem Streifenwagen der Hammer Polizei. Dieser fuhr zuvor auf der Gothestraße in Richtung Süden und war auf dem Weg in Richtung Polizeipräsidium. Bei dem Unfall verletzen sich ein 43-jähriger Polizist und seine 27-jährige Kollegin leicht. Ein Rettungswagen der Feuerwehr brachte beide zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Fahrer des VW sowie zwei weitere Insassen aus dem Streifenwagen blieben unverletzt. Dabei handelte es sich um eine 22-jährige Auszubildende sowie um eine in Gewahrsam genommene Person. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf einen Betäubungsmittelkonsum bei dem VW-Fahrer. Daraufhin wurde ihm auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf zirka 25.000 Euro geschätzt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (lh)

