Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Hamm-Osten (ots)

Eine 62-Jährige wurde am Samstag, 26. August, gegen 10.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Ostenallee / Soester Straße / Fährstraße verletzt. Die Pedelec-Fahrerin befuhr die Ostenallee auf dem Radweg in Richtung Westen. Ein 39-Jähriger befuhr mit seinem VW die Ostenallee in gleicher Richtung. An der Kreuzung Ostenallee / Soester Straße / Fährstraße beabsichtigte er, nach rechts in die Fährstraße abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs bemerkte er die Pedelec-Fahrerin und bremste sein Fahrzeug ab. Die 61-Jährige konnte nicht mehr ausweichen und fuhr auf das Heck des VW's auf. Bei der Kollision verletzte sie sich schwer. Sie wurde mit einem Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt, in welchem sie stationär verblieb. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von geschätzt 600 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fährstraße in Fahrtrichtung Heessen nicht passierbar. (rs)

