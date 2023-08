POL-HAM: Sprengung bei Juwelier in der Fußgängerzone - Täter flüchten mit Motorroller

Hamm (ots) - Mit Fotos einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach einem Mann, der verdächtig ist, einen räuberischen Diebstahl begangen zu haben. Der Unbekannte entwendete am 17. Juni gegen 14.45 Uhr Parfum aus einem Drogeriemarkt am Willy-Brandt-Platz. Als ein Ladendetektiv den Dieb ansprach und in ein Büro führte, schlug dieser mehrfach mit der Faust auf den Unterarm des Detektives und konnte dadurch ...

mehr