POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt den Dieb?

Hamm-Uentrop (ots) - Ein 18-jähriger Rollerfahrer wurde am Mittwoch, 23. August, gegen 13.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Ostenallee leicht verletzt. Der Rollerfahrer aus Hamm war mit seinem Fahrzeug auf der Ostenallee in Richtung Osten unterwegs. Als er den Fahrstreifen wechselte, kollidierte er mit dem neben ihm fahrenden Skoda einer 58-jährigen Frau aus Hamm. Der Mann aus Hamm stürzte in Folge des ...

