POL-HAM: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Eine 76-jährige Frau verunfallte am Mittwoch, 23. August, gegen 14.45 Uhr, mit ihrem Krankenfahrstuhl auf dem Caldenhofer Weg - sie wurde schwer verletzt in ein Hammer Krankenhaus gebracht. Die Frau aus Hamm war mit ihrem Krankenfahrstuhl auf dem Geh- und Radweg unterwegs als sie mit einem Masten kollidierte. In Folge des Zusammenstoßes kippte sie ...

