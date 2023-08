Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch: Werkzeug aus Werkstatthalle gestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte sind zwischen Dienstag, 22. August, 17 Uhr und Mittwoch, 23. August, 6.30 Uhr, in eine Werkstatt an der Banningstraße eingebrochen und mit Werkzeug als Diebesgut geflüchtet.

Ein Mitarbeiter der Firma wurde zunächst auf einen beschädigten Lkw aufmerksam, der auf dem Gelände geparkt war. Hier wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, nach jetzigem Kenntnisstand wurde aus dem Fahrzeug aber nichts gestohlen.

Außerdem versuchten die Täter eine Eingangstür der Werkstatthalle aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Anschließend schlugen sie dann eine Fensterscheibe der Halle ein, gelangten so in das Gebäude und entwendeten mehrere Werkzeuge in Höhe eines fünfstelligen Gesamtwertes.

Es entstand Sachschaden.

Hinweise zu dem Einbruch sowie zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell