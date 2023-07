Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (877) Motorroller in Brand geraten - Zeugen gesucht

Lauf a.d.Pegnitz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (23.07.2023) geriet ein Motorroller am Laufer Bahnhof in Brand. Die Kriminalpolizei Schwabach geht von Brandstiftung aus und bittet um Zeugenhinweise.

Der Motorroller war am Bahnhof Lauf (rechts Pegnitz) (Bahnhofsplatz, Lauf an der Pegnitz) abgestellt. Gegen 05:40 Uhr bemerkten Zeugen ein Feuer bei dem abgestellten Kleinkraftrad und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lauf konnte der Brand auf den Motorroller beschränkt und ein Übergreifen verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von über eintausend Euro.

Erste Ermittlungen des zuständigen Fachkommissariats der Schwabacher Kriminalpolizei deuten darauf hin, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde. Die Beamten bitten Zeugen, die in dem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl / mc

