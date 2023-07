Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (875) Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Ansbach (ots)

Zwischen Samstag (22.07.2023), 20:00 Uhr, und Montag (24.07.2023), 13:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Ansbach ein. Die Kriminalpolizei Ansbach bittet um Zeugenhinweise.

Im genannten Zeitraum drangen unbekannte Täter gewaltsam über ein Fenster in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nürnberger Straße ein. Sie durchwühlten die Zimmer und entwendeten unter anderem Schmuck und Bargeld.

Der genaue Entwendungsschaden kann noch nicht beziffert werden, beläuft sich jedoch bereits zum jetzigen Zeitpunkt auf mehrere Tausend Euro, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Die Kriminalpolizei Ansbach führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Das zuständige Fachkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Andreas Doktorowski / bl

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell