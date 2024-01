Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.01.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Betrunkener Fahrradfahrer

Ein Alkoholwert von 1,8 Promille ist das Ergebnis einer Verkehrskontrolle eines Radfahrers am Mittwoch in Tauberbischofsheim. Der 39-Jährige steuerte um 23.40 Uhr von der Tauberbrücke auf die Tauberkreuzung zu, wo dieser aufgrund einer auffälligen Fahrweise einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Da sich hierbei der Verdacht auf eine alkoholische Beeinflussung ergab, wurde eine Atemalkoholmessung durchgeführt, die den oben genannten Wert anzeigte. Der Mann musste die Beamten daraufhin für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Lauda-Königshofen: Radfahrer wurde schwer verletzt

Nach einer Kollision mit einem Pkw wurde am Mittwochnachmittag ein Fahrradfahrer in Lauda-Königshofen schwerverletzt. Der 50-Jährige befuhr gegen 14 Uhr die Josef-Schmitt-Straße und steuerte mit unverminderter Geschwindigkeit in die dortige Kreuzung zur Poststraße ein. Hierbei wurde er von einer 26-jährigen Pkw-Lenkerin erfasst, welche aus der Poststraße in den Kreuzungsbereich einfuhr. Der Radfahrer stürzte zu Boden und wurde anschließend schwerverletzt von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Creglingen: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am Mittwoch zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr wurde in der Klingener Straße in Creglingen ein geparkter Pkw beschädigt. Aufgrund der Beschädigungen handelte es sich vermutlich um einen Lkw, der beim Rückärtsrangieren an dem oben genannten Pkw hängenblieb. Der Schaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

