POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.01.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Brackenheim: Gartenhütte in Brand geraten Vermutlich ein technischer Defekt löste am frühen Donnerstagmorgen einen Brand in einer Gartenhütte in Brackenheim aus. Gegen 3.55 Uhr bemerkte der 50-Jährige Bewohner der Hütte im Gewann "Galgenberg" das Feuer und informierte die Rettungskräfte. ...

