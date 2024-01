Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.01.2024 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Brackenheim: Gartenhütte in Brand geraten

Vermutlich ein technischer Defekt löste am frühen Donnerstagmorgen einen Brand in einer Gartenhütte in Brackenheim aus. Gegen 3.55 Uhr bemerkte der 50-Jährige Bewohner der Hütte im Gewann "Galgenberg" das Feuer und informierte die Rettungskräfte. Anschließend konnte der Mann unverletzt ins Freie gelangen. Trotz unverzüglich eingeleiteter Löschmaßnahmen der Feuerwehr brannte die Gartenhütte restlos nieder. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt.

Neuenstadt am Kocher: Randalierer leistet Widerstand

Nach einem vorausgegangenen Streit randalierte ein 28-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen in einer Tankstelle und leistete Widerstand gegen die einschreitenden Polizeikräfte. Gegen 1.10 Uhr schrie der Mann im Verkaufsraum der Tankstelle in der Daimlerstraße laut herum, weshalb er von den Polizisten, welche zuvor wegen einer Schlägerei gerufen worden waren, angesprochen wurde. Es stellte sich heraus, dass die Angestellte der Tankstelle den Mann aufgrund seines aggressiven Verhaltens aus dem Verkaufsraum werfen wollte. Dieser Aufforderung kam er allerdings nicht nach und randalierte weiter. Daher wurde er durch die Beamten zu Boden gebracht. Beim Versuch dem 28-Jährigen Handschellen anzulegen biss dieser einer Polizistin in den Arm. Auch auf dem Weg zum Polizeirevier setzte der Mann seine Widerstandshandlungen fort. Auf dem Revier wurde dem stark alkoholisierten 28-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Seinen Rausch musste er im Anschluss in einer Gewahrsamszelle ausschlafen.

