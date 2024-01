Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.01.2024 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Frau von Lkw angefahren

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwochmorgen auf dem Gelände einer Eppinger Firma. Eine 77-Jährige begab sich gegen 08.30 Uhr auf das Gelände in der Lohmühlstraße um hier nach ihrem ehemals dort ansässigen Hausarzt zu suchen. Hierbei lief sie vor einen Lkw, dessen 48-jähriger Fahrer in diesem Moment losfuhr um das Gelände zu verlassen. Es kam hierdurch zum Zusammenstoß und die Dame stürzte zu Boden. Da sie sich durch den Sturz schwere Verletzungen zuzog, musste sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

