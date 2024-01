Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.01.2024 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Durch einen bislang unbekannten Fahrzeuglenker wurde am Dienstagmorgen in Buchen ein Opel beschädigt. Das Fahrzeug stand zwischen 8.50 Uhr und 9 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber einem Drogeriemarkt in der Wilhelmstraße. Der oder die Unbekannte verursachte vermutlich beim Ausparken die Beschädigung an der rechten hinteren Stoßstange und entfernte sich im Anschluss ohne den Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Schaden am Opel wird auf 2.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 mit dem Polizeirevier Buchen in Verbindung zu setzen.

Walldürn: Einbruch in Einfamilienhaus - Wer hat etwas gesehen?

Vermutlich im Zeitraum zwischen Sonntag und Dienstag verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Haus in der Blumenstraße in Walldürn. Im Inneren des Gebäudes wurden sämtliche Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden. Zeugen, die im oben genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06282 926660 beim Polizeiposten Walldürn zu melden.

Mosbach: Renault beschädigt - Zeugen gesucht

Nachdem ein geparkter Renault Clio in Mosbach durch einen unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt wurde, sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können. Das Fahrzeug stand im Zeitraum von Sonntag 20 Uhr bis Montag 14 Uhr geparkt in der Fahrenbacher Straße und wurde am linken Fahrzeugheck beschädigt. Die Höhe des Schadens wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell