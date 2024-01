Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.01.2024 mit Berichten aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarwestheim: Werkzeuge aus Mercedes Sprinter gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am frühen Dienstagmorgen in Neckarwestheim neuwertiges Werkzeug aus einem Mercedes Sprinter. Gegen 2.55 Uhr öffneten der oder die Täter auf bisher unbekannte Weise die Heckklappe des im Rieslingweg geparkten Fahrzeuges und nahmen das Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro, sowie eine hochwertige Bauchtasche samt Inhalt an sich. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.

Neckarsulm: Randalierer leistet Widerstand

Nachdem ein 30-Jähriger am Dienstagmorgen in Neckarsulm randalierte, wurde er in Gewahrsam genommen und leistete hierbei Widerstand gegen die Maßnahmen. Kurz vor 7 Uhr meldeten mehrere Passanten der Polizei, dass ein Mann auf dem Parkplatz eines Discounters in der Kochendorfer Straße randalieren würde. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort schlug der 30-Jährige auf mehrere Fahrzeuge ein. Als er durch die Polizisten angesprochen wurde, rannte er zunächst in Richtung Plattenwaldweg davon. Hier konnte er kurz darauf in einem Treppenhaus eingeholt und fixiert werden. Da der Mann weiterhin laut herumschrie und sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurden ihm Handschellen angelegt. Gegen diese Maßnahme wehrte er sich mit erheblichen Kräften und trat hierbei einem Polizisten mehrfach gegen das Schienbein. Während dem anschließenden Transport zum Polizeirevier Neckarsulm beleidigte der Mann die eingesetzten Beamtinnen und Beamte. Dieses Verhalten setzte sich im Anschluss in der Gewahrsamseinrichtung fort. Außerdem versuchte der 30-Jährige die Polizistinnen und Polizisten anzuspucken und bedrohte sie und ihre Familien. Da der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen konnte er gegen 18 Uhr wieder auf freien Fuß entlassen werden. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Weinsberg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug zwischen Freitag und Dienstag in Weinsberg und flüchtete anschließend. Eine 29-Jährige hatte ihren VW Golf am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr in der Falkenstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als sie am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Streifschaden an der vorderen Stoßstange fest. Der Verursacher oder die Verursacherin hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell