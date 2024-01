Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.01.2024

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Festnahme nach versuchtem Handtaschenraub

Nach einem versuchten Raubüberfall auf eine Fußgängerin in Neckarsulm wurde ein 27-Jähriger festgenommen. Der Tatverdächtige steht im Verdacht, am 17.12.2023 mit einem Fahrrad in der Heilbronner Straße an einer 49-Jährigen vorbeigefahren zu sein. Dabei soll er versucht haben, der Frau die Handtasche aus der Hand zu entreißen. Diese hielt ihre Tasche jedoch fest, wodurch der 27-Jährige mit seinem Fahrrad ins Straucheln geriet, stürzte und dabei gegen ein parkendes Fahrzeug stieß. Auch im Anschluss versuchte der Tatverdächtige weiter, die Tasche gegen den Widerstand der Geschädigten an sich zu bringen, indem er weiter an dieser riss. Der Begleiter der Geschädigten und weitere Passanten konnten den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festhalten und so Weiteres verhindern. Der 27-Jährige wehrte sich vehement und verletzte dadurch einen der drei Zeugen. Die 49-Jährige erlitt bei dem Vorfall ebenfalls leichte Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde an der Tatörtlichkeit vorläufig festgenommen und am Montag, 18. Dezember 2023 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der den Haftbefehl wegen versuchten Raubes erließ und in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell