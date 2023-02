Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Musikbox aus Keller entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Uhlandstraße; Tatzeit: zwischen 01.02.2023, 18.00 Uhr, und 06.02.2023, 19.15 Uhr;

Einbrecher haben sich in der vergangenen Woche im Keller eines Mehrfamilienhauses in Bocholt zu schaffen gemacht. Die Täter wollten in die Kellerräume eindringen - bei sechs Türen gelang es ihnen, diese aufzuhebeln. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten eine Musikbox. Abgespielt hat sich das Geschehen in einem Gebäude an der Uhlandstraße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

