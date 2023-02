Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Kia auf Parkplatz angefahren

Zeugin gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wallstraße; Unfallzeit: 06.02.2023, 15.15 Uhr;

Einen schwarzen Wagen angefahren hat am Montag ein Unbekannter auf dem Parkplatz an der Wallstraße in Ahaus. Der Hyundai stand im südlichen Bereich der Parkfläche in Höhe einer Gaststätte, als der Fahrer eines schwarzen Kombis gegen 15.15 Uhr das parkende Fahrzeug touchierte. Das Geschehen hatte eine Zeugin beobachtet. Ihre Erreichbarkeit hatte sie jedoch nicht preisgegeben. Die Polizei bittet diese Frau sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit den Ermittlern im Verkehrskommissariat aufzunehmen: Tel. (02561) 9260. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell