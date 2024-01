Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.01.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden bei Unfall

Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von circa 300.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend bei Öhringen. Gegen 20 Uhr war ein 84-Jähriger mit seinem Bentley auf der Landesstraße 1088 von Neuenstadt kommend in Richtung Unterohrn unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam der Mann mit seinem Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Grünstreifen und prallte gegen eine Verdolung. Anschließend schanzte der Bentley über einen Feldweg, überquerte einen Acker und kollidierte letztlich mit einem Baum. Bei dem Unfall zog sich der 84-Jährige schwere Verletzungen zu, weshalb er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Da sein Pkw war nicht mehr fahrbereit war, musste ein Abschleppunternehmen mit der Bergung beauftragt werden.

