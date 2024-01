Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.01.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Walldürn: Unfall mit einem Schwerverletzten

Ein Schwerverletzter und Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls bei Walldürn am Dienstagnachmittag. Gegen 15.30 Uhr war ein 28-Jähriger mit seinem BMW auf der Bundesstraße 27 in Richtung Walldürn unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam, eine Böschung hinunterfuhr und mit einem Baum kollidierte. Der Mann konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien und die Böschung hinaufklettern. Hier wurde er umgehend von Ersthelfern versorgt. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste der 28-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein BMW war nicht mehr fahrbereit, weshalb ein Abschleppunternehmen die Bergung übernahm.

