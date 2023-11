POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf der L559

Karlsruhe (ots) - Seit Samstag, den 28.10.2023 wird die in Karlsruhe-Mühlburg lebende Martha V. vermisst. Bisherigen Erkenntnissen zufolge verließ sie am Samstagmorgen ihre Wohnung und ist seither unbekannten Aufenthalts. Am Mittwoch, den 01.11.2023 wurde die Handtasche der Rentnerin auf einer Parkbank auf dem ...

