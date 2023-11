POL-KA: Polizeimusikkorps spielt für krebskranke Kinder

Karlsruhe (ots) - Unbekannte brachen am Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Östringen-Tiefenbach ein und entwendeten Schmuck. Wie bislang bekannt drangen noch unbekannte Einbrecher am Dienstag in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 19.00 Uhr in ein Haus im Fliederweg ein. Die Bewohner befanden sich nicht zu Hause. Hierbei durchwühlten die mutmaßlichen Täter mehrere Schränke und ließen Schmuck im niedrigen ...

