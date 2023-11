Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch/Ettlingen - Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Malsch und Ettlingen

Karlsruhe (ots)

Gleich zwei Mal gelang es Einbrechern sich im Laufe des Montags Zutritt zu Einfamilienhäusern in Malsch und Ettlingen zu verschaffen.

In der Straße Am Kolbenacker in Malsch brachen Unbekannte in der Zeit zwischen 15:15 Uhr und 18:50 Uhr die Balkontür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Hierbei nahmen die Täter offenbar Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro an sich. Eine Zeugin wurde gegen 18:55 Uhr auf ein mit zwei Männern besetztes dunkles Fahrzeug aufmerksam und meldete dies der Polizei.

Gegen 18:30 Uhr hebelten Unbekannte in Ettlingen-Oberweier das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in der Etogesstraße auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere. Nachdem die Unbekannten verschiedene Schränke durchwühlt hatten, verließen sie das Haus wohl ohne etwas zu stehlen. Am Küchenfenster entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Einer Anwohnerin fielen in der Nähe des Wohnhauses zwei Männer auf, die in einen dunklen Pkw einstiegen und Richtung Neuwiesenstraße davonfuhren. Bei den Personen habe es sich um zwei Männer im Alter von rund 45 Jahren gehandelt. Beide hätten kurze Haare gehabt und seien dunkel gekleidet gewesen. Einer der Verdächtigen sei rund 180 cm groß und schlank gewesen. Der Zweite sei rund 165 cm groß gewesen und habe eine schwarze Steppjacke getragen.

In beiden Fällen umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zum Ergreifen der Täter.

Ob die beiden verdächtigen Fahrzeuge und deren Insassen mit den Taten in Verbindung stehen, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Daniel Hölzer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell