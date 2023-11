Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bislang Unbekannte sind am frühen Montagabend in ein Wohnhaus in Karlsruhe-Rüppurr eingebrochen.

Gegen 17:50 Uhr verschafften sich die Einbrecher über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in das in der Frontstraße gelegene Wohnhaus. Vermutlich wurden die Täter durch das Auslösen der Alarmanlage aufgeschreckt und flüchteten ohne Beute.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

