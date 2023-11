Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Weingarten - Zwei Leichtverletzte und Vollsperrung nach Verkehrsunfall auf der A5

Bei einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesautobahn 5 in Höhe Weingarten wurden am Montagabend zwei Personen leicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge befuhr ein BMW-Fahrer gegen 22:50 Uhr die A5 auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Süden. Zwischen den Anschlussstellen Bruchsal und Karlsruhe-Nord setzte der 18-jährige Fahrer zum Überholen einer vorausfahrenden Ford-Fahrerin an. Dabei berührte der BMW-Fahrer offenbar mit der Front seines Fahrzeugs, das Heck des vorausfahrenden Fords. In der Folge kollidierte der BMW mit der Leitplanke und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Ford der 34-Jährigen und stieß mit einem nachfolgenden Volkswagen sowie einem Kleintransporter zusammen. Der 24-jährige VW-Fahrer und der 27-jährige Fahrer des Kleintransporters wurden leicht verletzt und in eine Klinik eingeliefert. Der vermeintliche Unfallverursacher, sein Beifahrer sowie die Ford-Fahrerin blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der mutmaßliche Unfallverursacher offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizeibeamten nahmen den 18-Jährigen daraufhin mit zur Dienststelle und ordneten eine Blutentnahme an.

Mehrere Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungs- und Reinigungsarbeiten waren mehrere Fahrstreifen der Richtungsfahrbahn nach einer kurzzeitigen Vollsperrung noch bis circa 03:15 Uhr gesperrt.

