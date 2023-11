Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Raub an Bushaltestelle Wolfartsweier-Nord

Karlsruhe (ots)

Zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren wurden am vergangenen Freitag offenbar Opfer eines Raubes.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge standen die beiden Jugendlichen gegen 15:00 Uhr an der Bushaltestelle Wolfartsweier-Nord, als sie von sechs bis sieben Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 18 Jahren angesprochen und nach Bargeld gefragt wurden. Nachdem die beiden Jugendlichen nicht auf die Ansprache reagierten, schlugen die Angreifer mehrfach auf die jungen Männer ein. Im Zuge der körperlichen Angriffe händigte der jüngere Geschädigte einen zweistelligen Bargeldbetrag an die Täter aus. Anschließend flüchtete die Tätergruppe zu Fuß in Richtung Wolfartsweier.

Bei einer umgehend eingeleiteten Fahndung der Polizei konnten die Tatverdächtigen nicht mehr angetroffen werden.

Der 16-Jährige Geschädigte wurde durch den Angriff am Auge verletzt und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 15-Jährige Geschädigte wurde vor Ort ärztlich versorgt.

Laut Angaben der Tatopfer soll es sich bei den Räubern um sechs bis sieben junge Männer im Alter zwischen 15 und 18 Jahren mit südländischen Erscheinungsbild gehandelt haben. Alle seien dunkel gekleidet gewesen, wobei mindestens eine Person eine Basecap der Marke "Gucci" getragen haben soll. Ein Täter wird als über 185 Zentimeter groß beschrieben. Er sei mit einer Wollmütze sowie mit Handschuhen, die an den Fingen abgeschnitten waren, bekleidet gewesen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Daniel Hölzer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell