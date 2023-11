Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Graben-Neudorf - Verdacht eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens

Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:20 Uhr, viel einer Polizeistreife im Ortsteil Neudorf, Bereich Mannheimer und Bruchsaler Straße, ein Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit auf. Bei Erkennen des Streifenwagens beschleunigte der bislang unbekannte Fahrzeugführer den Pkw innerorts auf ca. 90 km/h und fuhr sodann, Anhaltesignale ignorierend, auf die Huttenheimer Landstraße in Fahrtrichtung Huttenheim. Hierbei überholt der Fahrer noch innerorts im Bereich der Eisenbahnbrücke mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit drei weitere Pkw, welche ebenfalls die Brücke in FR Huttenheim befuhren. Aufgrund der kurvenreichen Strecke sowie der hohen Geschwindigkeit des flüchtenden Pkw bestand kurzzeitig kein Sichtkontakt zum Fahrzeug. Als der Pkw erneut wahrgenommen werden konnte, befuhr dieser gerade die K 3574 und bog auf die B 35 ab. Ob der Pkw-Führer seine Fahrt in Richtung Germersheim oder Karlsruhe fortsetzte, konnte nicht wahrgenommen werden. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen verlief negativ. Bei dem gesuchten Pkw handelte es sich um einen grauen Audi, vermutlich A5 Coupé Sportline, mit Esslinger Kennzeichen. Zeugen werden ersucht sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter der Rufnummer 07256/9329-0 in Verbindung zu setzen.

Stefan Moos, Führungs- und Lagezentrum

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell