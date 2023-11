Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Eine schwer verletzte Person nach Brand in Mehrparteienhaus

Karlsruhe (ots)

Bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Oststadt wurde am Freitagnachmittag die Bewohnerin der betroffenen Wohnung schwer verletzt.

Zeugen meldeten der Polizei gegen 15:55 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung des in der Wolfartsweierer Straße gelegenen Hochhauses.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drang starker Rauch aus einer Wohnung im 12. OG des Gebäudes. Der alarmierten Feuerwehr gelang es die 63-jährige Wohnungsinhaberin aus der Wohnung zu retten und anschließend den Brand zu löschen.

Die schwer verletzte Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell noch an.

Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Weitere Wohnungen des Mehrfamilienhauses waren von dem Brand nicht betroffen.

Für die Dauer der Löscharbeiten wurden die umliegenden Straßen für den Fahrzeugverkehr gesperrt.

Larissa Bollinger, Pressestelle

