LPI-NDH: Zigarettenautomat entwendet

Bleicherode (ots) - Unbekannte Täter entwendeten am zurückliegenden Wochenende verschiedene Gegenstände von einem Firmengelände an der Gewerbestraße. Nachdem sie sich Zutritt zu dem Grundstück verschafften, eigneten sie sich eine Vielzahl an Kabeltrommeln rechtswidrig an. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die entsprechende Anzeige auf. Der Beuteschaden beläuft sich auf etwa 10000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

