Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Pedelec-Fahrer touchiert geparkten PKW

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld - Mitte-

Ein PKW-Fahrer bemerkte am Mittwochabend, 26.07.2023, einen halb auf der Fahrbahn liegenden Mann. Der Angetrunkene war bei einem Unfall mit seinem Pedelec gestürzt.

Gegen 20:10 Uhr befuhr ein PKW-Fahrer aus Bielefeld die Viktoriastraße, von der August-Bebel-Straße kommend, in Richtung Niederwall. Auf der Gegenfahrbahn fiel ihm ein Mann auf, der zwischen zwei geparkten Fahrzeugen zum Teil auf der Fahrbahn lag. Der Bielefelder hielt an, leistete erste Hilfe und informierte die Rettungskräfte sowie die Polizei. Offenbar war der 34-jährige Pedelec-Fahrer aus Bielefeld während der Fahrt gegen den Außenspiegel eines geparkten Nissan Micras gestoßen. Bei dem Sturz touchierte er den davor geparkten Opel Astra und blieb verletzt am Boden zwischen den Fahrzeugen liegen.

Der 34-Jährige konnte gegenüber den Polizisten keine Angaben zum Unfallhergang machen. Nach der ärztlichen Versorgung vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Aufgrund des starken Alkoholgeruchs wurde ein Alkoholvortest durchgeführt, der positiv verlief. Ein Arzt entnahm dem Pedelec-Fahrer daraufhin eine Blutprobe.

