POL-BI: Achtung: Vermisster - Polizei bittet um Mithilfe bei Suche nach Alexander A.

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Heepen - Am Dienstagmorgen, 25.07.2023, bemerkten drei Bielefelder, dass Unbekannte ihre Pkw aufgebrochen hatten, um hochwertige Bauteile zu stehlen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Aus einem BMW 435d xDrive im Harzweg und aus einem BMW 530D xDrive in der Straße Am Kleesbrock entwendete die Täter jeweils das Lenkrad. Zudem bauten die Unbekannten das Lenkrad und weitere Bauteile aus ...

