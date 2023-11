POL-KA: (KA)Karlsruhe - Zwei Polizeibeamte bei tätlichen Angriffen verletzt - 41-jähriger Tatverdächtiger wird dem Haftrichter vorgeführt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) - Bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Oststadt wurde am Freitagnachmittag die Bewohnerin der betroffenen Wohnung schwer verletzt. Zeugen meldeten der Polizei gegen 15:55 Uhr eine starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung des in der Wolfartsweierer Straße gelegenen Hochhauses. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte ...

mehr