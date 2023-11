POL-PDNW: (Weisenheim am Berg) - Bei Fahrzeugkontrolle Atemalkoholgeruch festgestellt

Bad Dürkheim (ots) - Am 03.11.2023, um 16:25 Uhr befuhr der 29-jährige Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim mit seinem Cupra Born die Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim in Richtung Kreisstraße 7.Beim Abbiegen nach links auf die K 7 beschleunigte der Fahrer so stark, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in Folge nach rechts von der Fahrbahn ...

mehr