POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Fahrer verliert Kontrolle und landet im Wingert

Bad Dürkheim (ots)

Am 03.11.2023, um 16:25 Uhr befuhr der 29-jährige Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim mit seinem Cupra Born die Friedelsheimer Straße in Bad Dürkheim in Richtung Kreisstraße 7.Beim Abbiegen nach links auf die K 7 beschleunigte der Fahrer so stark, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in Folge nach rechts von der Fahrbahn abkam, einen Graben durchfuhr und im Wingert zum Stillstand kam. Es entstand Sachschaden an dem Pkw und an den Wingertszeilen. Der Schaden dürfte sich auf ca. 15.000 EUR belaufen.

