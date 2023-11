Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht mit beschädigter Sandsteinmauer

Kleinkarlbach (ots)

Am 03.11.2023 wurde der Polizeiinspektion Grünstadt eine Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Kleinkarlbach gemeldet.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug kollidierte im Zeitraum zwischen dem 02.11.2023, 16:30 Uhr bis 03.11.2023, 15:00 Uhr mit einer Sandsteinmauer und verursachte einen Sachschaden von circa 3000 Euro. Nach Einschätzung der Beamten steht zu vermuten, dass es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen LKW mit Anhänger handeln könnte.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

