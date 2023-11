POL-PDNW: Autobahnpolizei Ruchheim - 16-jähriger auf Autobahn unterwegs

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 02.11.2023, 17:30 Uhr wurde eine Hauswand in der Friedhofstraße in Bad Dürkheim beschädigt. Ein 77-jähriger Fahrer eines Volvo beschädigte beim Rangieren die Hauswand eines Wohnhauses und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Volvo und an der Hauswand entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500EUR. Der ...

