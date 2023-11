Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim

Bad Dürkheim/Herxheim am Berg (ots)

Am 03.11.2023 wurden mehrere Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim durchgeführt.

In Herxheim am Berg wurde zwischen 09:30 Uhr und 11:30 Uhr der Verkehr in der Weinstraße in Fahrtrichtung Dackenheim gemessen. Bei mittlerem Verkehrsaufkommen konnten insgesamt neun Verstöße geahndet werden, wobei das schnellste gemessene Fahrzeug mit 54 km/h, bei erlaubten 30 km/h, unterwegs war.

Im Anschluss an die Kontrolle wurde in Bad Dürkheim der Verkehr in der Karl-Räder-Allee in Fahrtrichtung Schillerstraße gemessen. Zwischen 11:45 Uhr und 13:00 Uhr konnten trotz schwachem Verkehrsaufkommen acht Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden, wobei das schnellste gemessene Fahrzeug mit 52 km/h unterwegs war. Auch an dieser Stelle gilt eine zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

