POL-PDNW: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Kleinkarlbach (ots) - Ein 63 Jahre alter Motorradfahrer befuhr gestern (01.11.2023) die L 517 von Kleinkarlbach kommend in Richtung Bobenheim am Berg. Er setzte zum Überholen eines Fahrzeugs an, brach den Überholversuch jedoch wegen Gegenverkehr ab. Beim Abbremsen stürzte er hierbei aufgrund einer Blockade des Vorderrades zu Boden. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem Motorrad entstand Sachschaden in ...

mehr