POL-PDNW: Mit THC am Steuer

Haßloch (ots) - Ein 30-jähriger Neustadter wollte am Donnerstag Nachmittag von der Meckenheimer Straße in die Westrandstraße einbiegen. Hierbei übersah er einen 55-jährigen Neustadter, der bevorrechtigt die Westrandstraße befuhr. Bei dem anschließenden Zusammenstoß entstand ein Schaden von ca. 8000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

