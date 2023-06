POL-HAM: Toyota bei Verkehrsunfall beschädigt

Hamm-Mitte (ots) - Nach einem Ladendiebstahl am Westentor am Samstag, 24. Juni, sitzt ein 37 Jahre alter Mann nun in Untersuchungshaft. Der Tatverdächtige fiel einem Mitarbeiter des Geschäfts gegen 12.20 Uhr auf: Dieser sah, wie der Mann ohne festen Wohnsitz Ware in seine Hosentasche steckte und das Geschäft verlassen wollte, ohne zu bezahlen. Der 35 Jahre alte ...

mehr