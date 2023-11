Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Östringen - Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Karlsruhe (ots)

Unbekannte brachen am Dienstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in Östringen-Tiefenbach ein und entwendeten Schmuck.

Wie bislang bekannt drangen noch unbekannte Einbrecher am Dienstag in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 19.00 Uhr in ein Haus im Fliederweg ein. Die Bewohner befanden sich nicht zu Hause. Hierbei durchwühlten die mutmaßlichen Täter mehrere Schränke und ließen Schmuck im niedrigen vierstelligen Betrag mitgehen.

Zeugen werden gebeten, sich an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666 5555 zu wenden.

Dennis Krull, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell